Mercato Roma, rinforzo per le giovanili: fatta per Joao Gabriel

Nuovo acquisto per il settore giovanile giallorosso, il cui contratto è stato depositato oggi sul sito della Lega.

Nuovo colpo in entrata della Roma, che arricchisce il suo settore giovanile con l'arrivo dal Corinthians di João Gabriel Cardozo Santos Maklouf, difensore centrale brasiliano classe 2007. La notizia arriva direttamente dal sito della Lega Serie A, che ha dato notifica del deposito del contratto del calciatore paulista. Come il giovane Alessio, attaccante proveniente dal Vicenza, anche João Gabriel arriva a titolo temporaneo in prestito fino alla fine della prossima stagione.