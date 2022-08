Mercato Roma, Riccardi saluta: è fatta per il passaggio al Latina

La Roma continua a lavorare anche sul mercato in uscita. Come riportato da Sky, la trattativa che porterà Alessio Riccardi al Latina è ormai in dirittura d'arrivo. Il classe 2001 lunedì risolverà il suo contrato con il club giallorosso per accasarsi al club nerazzurro a titolo definitivo. Riccardi saluta dunque definitivamente Trigoria dopo il prestito al Pescara.