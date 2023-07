Mercato Roma, Reynolds ceduto al Westerlo per 3,5 milioni più bonus

Un altro nome scritto nella casella delle cessioni in casa Roma. Come riporta Il Tempo, è stato trovato l'accordo tra il club giallorosso e il Westerlo per Reynolds: Pinto ha detto sì a 3.5 milioni più bonus e il 25% della futura rivendita. In chiusura anche Shonurodov al Cagliari, trattative in corso per Villar (ci sono il Granada e un club francese).