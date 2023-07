Mercato Roma, Reynolds al Westerlo: il club incassa 3,5 milioni

Dopo il prestito della scorsa stagione questa volta Bryan Reynolds arriva al Westerlo a titolo definitivo. Secondo quanto riferisce TMW la trattativa è a pochi passi dalla chiusura. Pronto un quadriennale per il giocatore e nelle casse della Roma entreranno 3,5 milioni per il cartellino e in più Tiago Pinto si è assicurato il 25% sulla futura rivendita del terzino statunitense.