Il futuro di Israel Reyes potrebbe essere in Italia. Il difensore centrale classe 2000 del Club América, abituato a giocare anche come braccetto in una retroguardia a tre, piace anche alla Roma che in estate potrebbe decidere di rinforzare anche il reparto arretrato. Dalla conferenza stampa del Messico, Reyes ha risposto così di un suo possibile futuro in Italia: "Che mi veda lì o no, beh... Mi vedo al Barcellona, certo, e sarebbe incredibile, sai? Ma andare in Italia, certo, sono aperto a qualsiasi cosa sia meglio per me. Non è che voglia dire 'voglio essere lì e succederà', perché non si tratta di aprirsi le porte altrove, ecc. È così che la penso e come la vedo".

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Il difensore centrale classe 2000 ha poi continuato: "Confido che se questa soluzione funzionerà per me, succederà dove sarà meglio. Il campionato italiano è molto competitivo e fisico. È qualcosa che mi aiuterà anche a migliorare sotto questo aspetto. Non so, ci sono così tante cose su cui sto lavorando, che mi affido a ciò che è meglio per la mia carriera. Certo, mi sto preparando per i Mondiali, che sono il mio obiettivo immediato con i ragazzi. E quello che succederà dopo succederà".