La Roma guarda al presente e come al solito tiene sempre un occhio al futuro. Soprattutto sul mercato. Secondo quanto riporta su Twitter il giornalista di RMC Sport Loic Tanzi, il giovane portiere Enzo Sulas sarebbe in prova per dieci giorni con i giallorossi, per cercare di convincere la società ad acquistarlo. Il classe 2002 è attualmente di proprietà dell’Aubagne, squadra partner dell’Olympique Marsiglia che milita nelle serie inferiori francesi.