Mercato Roma, prosegue il pressing su Arnautovic: il Bologna fa muro

La Roma sta lavorando su più operazioni in questa fase di mercato. Oltre alla trattativa legata a Marcos Leonardo, la società giallorossa è intenzionata a fare un tentativo anche per portare a casa Arnautovic del Bologna. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, il club emiliano continua a rimandare al mittente le richieste della Roma. Per la formazione di Thiago Motta, l'attaccante austriaco è, al momento, incedibile e non vuole scendere a compromessi. Secondo Tiago Pinto, il profilo di Arnautovic sarebbe perfetto da affiancare a Marcos Leonardo. La trattativa con il Bologna è sicuramente difficile e sembra essere molto in salita, ma la Roma vuole comunque provarci.