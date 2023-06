Mercato Roma: primo “no” del West Ham per Scamacca. Llorente verso il ritorno

Il primo incontro tra il club giallorosso e quello inglese ha dato esito negativo per quanto riguarda l'apertura del prestito dell'attaccante. Il difensore spagnolo sembra invece sempre più vicino

Il primo segnale sull'incontro tra la Roma e il West Ham per parlare di Scamacca ha dato esito negativo. Secondo quando riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, gli Hammers avrebbero dato il primo "no" all'apertura del prestito dell'attaccante, che nei giorni passati aveva espresso il suo desiderio di fare ritorno nella capitale. Discorso diverso è invece quello che riguarda Llorente. Roma e Leeds stanno trovando la formula giusta per finalizzare il contratto che riporterà il difensore nel club giallorosso. Il giocatore potrebbe trovare molto più spazio rispetto alla scorsa stagione nella rosa di Mourinho grazie alla probabile partenza di Ibanez.