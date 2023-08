Mercato Roma, prende quota l’ipotesi Zapata: contatti con l’Atalanta per il prestito

Il club bergamasco per il momento non sembra voler accettare l'offerta giallorossa ma non è esclusa un'apertura nei prossimi giorni

In casa Roma continua la caccia al nuovo attaccante e negli ultimi giorni gli occhi di Tiago Pinto si sono posati su Duvan Zapata. Come riportato da SkySport, il club giallorosso vorrebbe chiudere l'operazione in prestito con diritto d riscatto, formula che al momento non convince l'Atalanta. I bergamaschi vorrebbero monetizzare dalla sua cessione ma non è escluso che nei prossimi giorni non possano aprire al prestito per liberarsi così dell'ingaggio. Le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni. Zapata è ormai fuori dal progetto tecnico di Gasperini alla luce anche degli arrivi di Scamacca e Touré mentre a Roma potrebbe invece ritrovare un ampio minutaggio (infortuni permettendo). Nella passata stagione sono stati appena 2 i gol realizzati dall'ex Napoli e Udinese in Serie A a causa dei tanti problemi fisici che lo hanno costretto a saltare 18 partite di campionato.