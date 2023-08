Mercato Roma, prende quota l’ipotesi Alexis Sanchez

Con le difficoltà della trattativa con il Santos per Marcos Leonardo, quella ancora più difficile per arrivare a Morata, Arnautovic dichiarato incedibile dal Bologna, la Roma a inizio agosto si ritrova come centravanti in rosa con il solo Belotti. I nomi in lista cominciano ad essere sempre meno e, come riporta SportMediaset, salgono le quotazioni dello svincolato Alexis Sanchez che è libero sul mercato dopo aver lasciato il Marsiglia. Il cileno ha rifiutato parecchie offerte, soprattutto europee (spagnole in particolare), anche se la più ricca porta la firma degli arabi dell'Al-Nassr.