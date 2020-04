Mercato Roma, possibile scambio di prestiti Spinazzola-Biraghi con la Fiorentina

Schegge di mercato in attesa che la Serie A si rimetta in moto. Schegge, è vero, ma comunque elementi essenziali per capire in quale direzione andrà la campagna di rafforzamento della Fiorentina destinata a nascere in estate, lo scrive La Nazione. E’ molto probabile la nascita di un’asse Firenze-Roma. E a quanto pare al centro non ci sarebbe semplicemente Florenzi che di rientro al prestito al Valencia sembra concretamente destinato (prestito con riscatto) alla maglia viola. Fiorentina e Roma da qualche tempo stanno parlando anche di altro. Ed ecco qui l’incrocio: se Biraghi dovesse rientrare dall’Inter, Pradè e Barone sono pronti a girarlo subito ai giallorossi (con l’ok di Fonseca) per portare Spinazzola a Firenze. Scambio di prestiti, probabilmente senza obbligo di riscatto e arrivederci al giugno 2021 per tirare le conclusioni. Spinazzola è un vecchio pallino dell’attuale ds viola e l’addio alla squadre della Capitale è nell’aria già da qualche tempo.