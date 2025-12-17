Gennaio si avvicina e con il primo mese del nuovo anno arriva anche la sessione invernale di calciomercato. La Roma è chiamata a puntellare la rosa a disposizione di Gasperini, con l'obiettivo principale di rinforzare un reparto offensivo "spuntato". Ma il lavoro del club giallorosso passerà anche dalle uscite, necessarie per alleggerire il monte ingaggi e creare spazio per i nuovi innesti. Come riporta Il Corriere dello Sport, già a gennaio Tsimikas e Bailey potrebbero essere rispediti nei loro club di appartenenza, vale a dire rispettivamente Liverpool e Aston Villa. Il terzino greco sta trovando pochissimo spazio nella Capitale e con il ritorno di Angeliño non è escluso che possa scendere ulteriormente nelle gerarchie. Il giamaicano, invece, è stato spesso ai box per infortunio e la Roma potrebbe decidere di interromperne il prestito per creare spazio nel reparto offensivo.