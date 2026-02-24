Mercato Roma, possibile colpo dalla Bundesliga: piace Kabak dell’Hoffenheim

Gasperini ha chiesto un rinforzo per la difesa. Tra i dubbi sul futuro e sulla permanenza di Ndicka, potrebbero arrivare novità importanti, e il tecnico piemontese non vuole rimanere scoperto. Per questo motivo, la Roma sta iniziando a valutare diversi profili, anche se il mercato è attualmente chiuso. Il nome di Senesi, accostato ai giallorossi qualche giorno fa, è stato subito accantonato. Possibile svolta, invece, dalla Bundesliga: secondo il portale tedesco Fussballdaten, la Roma sta seguendo con attenzione il difensore turco Ozan Kabak. Il giocatore sta lavorando per ottenere il passaporto tedesco, avendo attualmente solo quello turco. Una questione non da poco sul fronte mercato: completate le pratiche, il suo acquisto non richiederebbe l’utilizzo di uno dei due slot riservati agli extracomunitari. Il 25enne dell’Hoffenheim potrà svincolarsi a giugno e attualmente sta vivendo una stagione del tutto inusuale per un difensore anche sotto il profilo offensivo: sono già 4 i gol segnati in sole 7 partite da titolare. Sul giocatore, però, la concorrenza è agguerrita: lo seguono anche Milan, Everton e West Ham.