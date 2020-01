Mercato Roma, Politano non convocato per la Coppa Italia

Matteo Politano non è stato convocato da Antonio Conte per la sfida di Coppa Italia a San Siro contro il Cagliari. Come riferito da gianlucadimarzio.com è un segnale importante in ottica mercato per i giallorossi. Il ds Petrachi, dopo l’infortunio di Zaniolo, avrebbe deciso di puntare forte sull’esterno nerazzurro classe 1993, cresciuto nel vivaio della Roma. Si continua dunque a lavorare per lo scambio con Leonardo Spinazzola, tanto che già in giornata sono attesi possibili sviluppi sull’operazione.