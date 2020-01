Mercato Roma, Politano continua a piacere. Suso l’alternativa

Tramontato lo scambio Politano-Spinazzola tra Roma e Inter, la società giallorossa deve correre ai ripari per trovare un vice Zaniolo. Come riporta gazzetta.it, l’esterno nerazzurro continua a piacere a prescindere dalla trattativa saltata, ma solo se Marotta volesse cederlo in prestito gratuito. L’altra pista giallorossa per l’esterno d’attacco, invece, porta a Suso. Per l’Inter invece una traccia alternativa porta al nigeriano Victor Moses, 29 anni, da gennaio 2019 al Fenerbahçe ma fedelissimo di Conte ai tempi del Chelsea.