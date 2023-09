Mercato Roma, Pinto segue Falcone: su di lui anche le sirene della Premier

L'estremo difensore del Lecce si sta mettendo in mostra in questo avvio di stagione. I giallorossi ci pensano visto il contratto in scadenza di Rui Patricio

Redazione

La Roma oltre a concentrarsi sul campo (domani c'è la partita con il Torino), lavora già alla prossima finestra di mercato. Come riportato da Calciomercato.com, Tiago Pinto starebbe seguendo da vicino Wladimiro Falcone che, insieme al suo Lecce, sta stupendo tutti in questo avvio di stagione. Sul portiere romano però ci sarebbe l'interesse anche di alcuni club di Premier League. Con il contratto di Rui Patricio in scadenza a giugno 2024, i giallorossi si stanno muovendo per assemblare la porta del futuro con il numero 1 del Lecce tra gli osservati speciale. In questa stagione appena 4 gol subiti in 5 partite oltre ad essere l'unico portiere del campionato imbattuto nei secondi tempi.

