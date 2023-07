Mercato Roma, Pinto insiste per Renato Sanches ma il Psg per ora dice no al prestito

Continua il lavoro di Tiago Pinto per cercare di portare in giallorosso Renato Sanches. Secondo il giornalista Fabrizio Romano nei prossimi giorni si insisterà per cercare di convincere il Psg che per il momento non ha alcuna intenzione di trattare una cessione in prestito. Il centrocampista portoghese per ora è stato aggregato alla rosa di Luis Enrique che è partita per il Giappone, mentre sono rimasti a casa sia Paredes che Wijnaldum altri due nomi accostati alla Roma.