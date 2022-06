Mercato Roma, Pinto a pranzo con Massara: sul tavolo Florenzi, Zaniolo e Veretout

Il mercato della Roma sta entrando nel vivo. L'agenda del general manager Tiago Pinto, oggi a Milano, è stracolma di incontri per sondare nuovi possibili affari, ma anche per cercare di piazzare quei giocatori ritenuti cedibili e fuori dal progetto Roma. In queste ore, il portoghese sta incontrando a pranzo Frederic Massara, ex direttore sportivo giallorosso, oggi uno degli artefici del Milan scudettato. Sul tavolo c'è sicuramente il riscatto di Florenzi, ormai quasi ufficiale per una cifra di poco superiore ai 2 milioni di euro, ma anche altri calciatori. Al Milan piace Zaniolo e questa non è una novità, ma la richiesta giallorossa è considerata troppo elevata da parte della dirigenza rossonera che quindi al momento non farà offerte concrete. Solo un incontro esplorativo che però potrebbe portare a sviluppi nei prossimi giorni visto che nel pomeriggio è previsto anche un incontro tra Pinto e Vigorelli, agente del 22 giallorosso. Dopo l'inserimento del PSG per Renato Sanches, primo obiettivo per il centrocampo, i rossoneri sono alla caccia di un'alternativa di livello. La coppia Massara-Maldini ha messo gli occhi su due centrocampisti giallorossi, ovvero Veretout e Cristante. Il primo è in uscita dopo una stagione molto al di sotto delle aspettative, mentre il secondo, cresciuto nelle giovanili rossonere dove ha anche fatto il suo esordio in Serie A, è considerato incedibile da Mourinho che non intende quindi privarsene.