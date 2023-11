Mercato Roma, Pinto a caccia di un difensore. Da Dier a Sarr e Chalobah: tutti i nomi

La coperta in difesa è corta e a gennaio Ndicka partirà per la Coppa d'Africa. Per questo Mourinho ha chiesto un rinforzo e Pinto è a caccia di un centrale. Secondo quanto riportato da Sky Sport sono diversi i nomi sul taccuino del gm portoghese. Il primo è Dier, ma l'infortunio di Van de Ven potrebbe complicare le cose. Le altre opzioni sono Malang Sarr e Trevoh Chalobah. Entrambi esuberi del Chelsea e i blues possono aprire al prestio. Piacciono anche Kiwior dell'Arsenal e Solet del Salisburgo. Il secondo, però, non convince a causa dei tanti infortuni muscolari. Quest'anno il francese si è già fermato tre volte.