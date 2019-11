Mercato Roma, occasione Vertonghen: il belga va in scadenza a giugno 2020

La Roma guarda già al mercato. Oltre alla prossima sessione invernale, utile per qualche occasione a buon prezzo, Petrachi lavora anche su quei giocatori che andranno in scadenza nel 2020. Tra questi, uno dei più appetibili è sicuramente Jan Vertonghen, stopper del Tottenham, libero da febbraio di parlare con qualsiasi club. Come riporta Sky Sports UK, la Roma, come anche il Bayer Leverkusen, ha manifestato il proprio interesse per il centrale belga, perno della Nazionale allenata da Martinez. Ancora non è stata intavolata alcuna trattativa tra il presidente degli Spurs Daniel Levy e gli agenti di Vertonghen ma, come riporta ancora l’emittente satellitare inglese, il classe 1987 belga, dopo l’arrivo di Jose Mourinho, sarebbe disposto a discutere con la società per il prolungamento contrattuale, come lo era d’altronde già quando Mauricio Pochettino sedeva ancora sulla panchina del Tottenham.