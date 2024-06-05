La Roma è alla ricerca di esterni offensivi e oltre a Chiesa i giallorossi seguono con particolare interesse Matteo Politano. Il giocatore del Napoli ha militato nelle giovanili a Trigoria senza però mai esordire in prima squadra. Nel 2020 era stato a un passo dal tornare alla Roma, ma lo scambio con l'Inter che comprendeva Spinazzola saltò all'ultimo. Daniele De Rossi, secondo quanto riportato da Spazio Napoli, si sta muovendo in prima persona. C'è il forte interesse del mister ma fino ad oggi non c'è stata nessuna trattativa.

+++Aggiornamento @sscnapoli+++ Confermato l'interesse della @OfficialASRoma per Matteo #Politano



Si sta muovendo #DeRossi in prima persona. Giusto ribadire che, per ora, non ci sono trattative in essere: solo certificato l'interesse forte del tecnico giallorosso



Tutti i… — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) June 5, 2024