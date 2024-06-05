C'è il forte interesse del mister ma fino ad oggi non c'è stata nessuna trattativa

Redazione
de rossi sarah

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La Roma è alla ricerca di esterni offensivi e oltre a Chiesa i giallorossi seguono con particolare interesse Matteo Politano. Il giocatore del Napoli ha militato nelle giovanili a Trigoria senza però mai esordire in prima squadra. Nel 2020 era stato a un passo dal tornare alla Roma, ma lo scambio con l'Inter che comprendeva Spinazzola saltò all'ultimo. Daniele De Rossi, secondo quanto riportato da Spazio Napoli, si sta muovendo in prima persona. C'è il forte interesse del mister ma fino ad oggi non c'è stata nessuna trattativa.

Politano AS Roma v SSC Napoli - Serie A

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