Mercato Roma, piace Faraoni del Verona: concorrenza agguerrita

La Roma si prepara ad affrontare l’Istanbul Basaksehir in Europa League, una partita da dentro o fuori. Poi i giallorossi penseranno alla sfida di campionato contro il Verona, una delle squadre più in forma della Serie A e sicuramente la sorpresa di questa stagione. Tra i giocatori più in mostra c’è Marco Davide Faraoni, esterno destro che ha scatenato le attenzioni di molti club sul calciomercato. Come riporta ‘L’Arena’, infatti, il classe ’91 piace anche alla Roma e alla Fiorentina, entrambe pronte a farsi avanti. L’ex Primavera della Lazio, però, sarebbe finito nel mirino dell’Inter con un’offerta concreta già presentata. La valutazione è di circa 2 milioni, ma potrebbe salire ulteriormente.