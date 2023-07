Mercato Roma, piace Doekhi dell’Union Berlino: ci sono anche Napoli e West Ham

La Roma segue Danilho Doekhi. Dall'Olanda l'indiscrezione sul difensore classe '98 che è stato uno dei pilastri dell'Union Berlino autore di una grande stagione. Il centrale olandese era al suo primo anno in Bundesliga, si è messo in mostra con un'ottima annata che gli è valso l'interesse di diversi club. Come riporta 'Voetbal International', tra i club che hanno acceso i riflettori su di lui c'è il Napoli, il West Ham e appunto la Roma. Doekhi ha un contratto fino al 2025, con l'Union ha conquistato la Champions League, i giallorossi però hanno completato il pacchetto difensivo con Ndicka e Ibanez è rimasto in rosa, anche se cedibile.