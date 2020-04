Mercato Roma, Petrachi valuta lo scambio Perotti-Pinamonti. L’Inter controlla

Pulizie di primavera ed ecco che le trattative impolverate risaltano fuori: di un flirt con il giovane centravanti del Genoa, Andrea Pinamonti, già se ne parlava durante l’ultima finestra di mercato invernale. Il diesse della Roma, Petrachi, lo aveva individuato infatti come possibile pretendente al ruolo di vice–Dzeko. Secondo quanto riportato da “Il Tempo”, alcuni intermediari del club giallorosso hanno provato a prendere i contatti con la società rossoblù: in ballo lo scambio Pinamonti–Perotti (in scadenza di contratto nel 2021). Il giovane classe ’99, però, è stato ceduto dall’Inter attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto a 18 milioni: per ottenere il sì definitivo dovrà essere interpellata anche la società nerazzurra, che si è conservata il diritto di riconsegnarlo tra le braccia di Antonio Conte. Una volta terminata l’emergenza Covid-19 le trattative proseguiranno.