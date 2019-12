Mercato Roma, Petagna osservato speciale: l’agente presente all’Olimpico

Roma-Spal è uno scontro fondamentale per entrambe le squadre. Per questo match passano molti degli obiettivi dei due allenatori, tra Champions League e salvezza. Non solo, perché in ballo tra i due club ci sono anche potenziali discorsi di mercato. Al centro c’è Andrea Petagna, che negli ultimi giorni è diventato il nome caldo per l’attacco giallorosso. Il classe ’95 è nella lista di Petrachi per il ruolo di vice-Dzeko, l’incontro di oggi può essere un’occasione per parlare della questione. In questo senso potrebbe spiegarsi la presenza allo Stadio Olimpico di Giuseppe Riso, agente di Petagna. Di certo l’ex Atalanta sarà osservato speciale di questo match, gli occhi addosso saranno tanti: su di lui la concorrenza anche di Inter e Torino.