Mercato Roma, Perez vicino al Celta: distanza di un milione tra domanda e offerta

La Roma si avvicina a chiudere la quinta cessione dalla sua estate. Come riportato da SkySport, è molto vicino l'accordo con il Celta Vigo per il ritorno in Spagna di Carles Perez. Il club galiziano ha messo sul tavolo 5 milioni di euro mentre i giallorossi ne vorrebbero 6. Per la positiva conclusione dell'operazione balla appena un milione di euro, distanza che potrebbe essere colmata nei prossimi giorni. La soluzione Celta Vigo sarebbe gradita a tutte le parti con l'esterno ex Barcellona che non rientra più nei piani di Mourinho, e che da tempo ha fatto sapere di voler tornare in Liga dopo la stagione vissuta al Balaìdos nella quale ha realizzato 5 gol e 6 assist in 38 apparizioni.