Mercato Roma, per Omorodion la richiesta è alta: rifiutate offerte da 40 milioni

Samu Omoriodon sembra allontanarsi gradualmente dall'orbita della Roma. Il talento classe 2004 è molto gradito dalla dirigenza giallorossa, ma trovare un'intesa con l'Atletico Madrid sembra più che complicato. Come riportato da Relevo, i Colchoneros hanno già rifiutato alcune offerte superiori a 30 milioni e vicine ai 40 milioni di euro dalla Premier per il calciatore spagnolo. La valutazione è, dunque, molto alta con il club di Madrid che non cederà facilmente il centravanti di origine nigeriane. Cifra che sembra, al momento, fuori portata per i giallorossi che pensano più seriamente ad Alvaro Morata che vorrebbe lasciare l'Atletico e a Riquelme, talento classe 2000 valutato sui 25 milioni dalla squadra del Cholo Simeone.