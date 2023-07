Mercato Roma, per l’offerta a Sabitzer serve l’ok di Tuchel

Il centrocampo può aspettare, ancora un po'. Al contrario dell'attaccante. Per questo la Roma si prenderà ancora qualche giorno per capire l'evoluzione di un mercato in cui ancora abbondano occasioni. Le più facili da cogliere sono Renato Sanches e Kamada, il primo non convince Mourinho (viste le tante assenze nemmeno noi), il secondo è visto come trequartista quindi tornerebbe in ballo solo in caso di cessione di Solbakken. Quella che mette tutti d'accordo è la pista Sabitzer. L'austriaco ha le caratteristiche giuste per le richieste di Mou, può usufruire del Decreto Crescita e al Bayern è chiuso da parecchia concorrenza. A decidere del suo futuro però sarà Tuchel che parlerà con Sabitzer il 15 luglio, giorno del raduno sul Garda. Il centrocampista sarebbe contento di restare, ma solo con alcune garanzie. Se il tecnico darà il via libera allora la Roma formalizzerà l'offerta al Bayern Monaco che potrebbe prevedere l'obbligo di riscatto sui 14 milioni. Lo stipendio dell'austriaco è alto (6 milioni netti) ma il Decreto Crescita lo taglierebbe se ci fosse la certezza del riscatto. Operazione fattibile, ma tutto passa dal giudizio di Tuchel. In caso, infatti, di ripensamento la Roma dovrebbe cambiare obiettivo. Senza i soldi di Ibanez, l'obiettivo andrebbe su Renato Sanches. Nel caso contrario occhio alle sorprese.