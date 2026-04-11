Mercato Roma, per l’attacco spunta Pinamonti: Gasp lo aveva già chiesto all’Atalanta

La stagione della Roma è entrata nel vivo in questo rush finale, con i giallorossi che dopo la vittoria contro il Pisa ha momentaneamente agganciato la Juventus al quinto posto portandosi a -1 dal Como quarto. Al di là delle tensioni tra Gasperini e Ranieri, però, il club capitolino sta cominciando a programmare la prossima stagione e tra i reparti da rinforzare c'è sicuramente quello offensivo. Come riporta TuttoSport, dovesse restare Gasp sulla panchina della Roma le quotazioni di Pinamonti potrebbero impennarsi. L'attaccante del Sassuolo ambisce ad arrivare per il 4° anno nelle ultime cinque stagioni in doppia cifra di gol in Serie A: missione possibile, visto che al classe '99 a 7 giornate del termine mancano solo 2 centri per raggiungere quota 10 reti. Il tecnico di Grugliasco aveva già chiesto Pinamonti all'Atalanta, un anno e mezzo fa. Una pista da monitorare, anche se per strapparlo ai neroverdi serviranno comunque parecchi milioni: il contratto è in scadenza nel 2027 e potrebbe rappresentare un'occasione interessante.