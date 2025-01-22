La Roma, dopo gli arrivi praticamente ultimati di Gollini e Rensch, è ancora alla ricerca di un rinforzo offensivo. Oltre a Raspadori, di proprietà del Napoli e accostato più volte alla squadra di Ranieri in questa finestra di mercato, un'altra opzione come riporta La Gazzetta dello Sport è Gaetan Laborde del Nizza. Attaccante classe 1994, il francese può giocare anche come ala destra o ala sinistra. Sono 18 le presenze in stagione tra Ligue 1, Coupe de France ed Europa League, condite da 6 gol e 2 assist (tutti in campionato). Il 30enne, allenato anche da Farioli (accostato alla panchina della Roma per la prossima stagione), è arrivato a Nizza dal Rennes per 15 milioni nell'estate 2022.