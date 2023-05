Mercato Roma, per l’attacco piace Ferguson del Brighton

Guarda in Premier League la Roma per il prossimo mercato estivo. Secondo quanto riporta il giornale irlandese Irish Mirror, José Mourinho avrebbe messo gli occhi su Evan Ferguson, attaccante attualmente in forza al Brighton che in stagione ha messo insieme quattro reti e due assist in sedici presenze. Classe 2004, Ferguson ha da poco rinnovato fino al 2028 il contratto con il club inglese, che non vorrebbe privarsi, almeno nella prossima sessione di trattative, della giovane punta centrale. Gli estimatori non mancano, il calciatore piace molto infatti anche a Tottenham, Chelsea e Manchester United, oltre che a diverse squadre spagnole e tedesche. Non sarà in ogni caso semplice strappare Ferguson dalla formazione guidata da Roberto De Zerbi, che, complice l'accordo da poco rinnovato, non farà sconti alle numerose pretendenti del talento diciottenne.