Mercato Roma, per l’attacco c’è anche la pista Dia: la concorrenza è tanta

La Roma sta ragionando con estrema attenzione al nome giusto che possa far parte del nuovo reparto offensivo di José Mourinho nella prossima stagione. I nomi che circolano sono diversi, da Scamacca, a Morata, passando per Daka o Traorè. Secondo calciomercato.com, i giallorossi hanno chiesto informazioni anche per il centravanti della Salernitana Boulaye Dia. In realtà il giocatore è ancora di proprietà del Villareal, ma i granata stanno ultimando il riscatto, acquistandolo a titolo definitivo per 12 milioni. La concorrenza, però, è tanta. Oltre alla società capitolina, hanno puntato gli occhi su Dia anche la Fiorentina, che ha in mente qualche scambio con Cabral, Kouamé o Ikoné, e la Lazio, che cerca un vice Immobile. Non è lontana neanche la pista Milan, con la quale c'è stato un incontro per parlare di Colombo. Nessuna delle squadre citate, però, si è fatta davvero avanti con convinzione. Dopo l'ufficialità del riscatto se ne potrà discutere in maniera più approfondita. Tra l'altro, non è escluso che l'attaccante rimanga a Salerno anche per la prossima stagione. È questo l'obiettivo del presidente granata Iervolino e il direttore sportivo Morgan De Sanctis.