Mercato Roma, Mertens è il nome nuovo per l’attacco: Pinto ci pensa

La Roma e Tiago Pinto si stanno muovendo per accelerare sul mercato e dare, finalmente, un volto nuovo in attacco a José Mourinho. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, una possibile alternativa ai nomi fatti finora potrebbe essere quella di Dries Mertens. Il giocatore ex Napoli, ora in Turchia, al Galatasaray, viene da una stagione dove è stato il titolare indiscusso della formazione giallorossa, mettendo a segno 7 gol in 33 presenze. L'interesse per Mertens da parte della Roma, è slegato dall'operazione in corso per l'approdo di Marcos Leonardo nella Capitale. L'attaccante belga, infatti, sarebbe un tassello in più nel reparto offensivo dello Special One.