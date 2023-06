Mercato Roma, per la fascia piace Mazzocchi: De Sanctis interessato a Tahirovic

Pasquale Mazzocchi è finito nel mirino di alcune delle squadre della Serie A. L'esterno della Salernitana ha fatto un'ottima prima parte di stagione, poi obbligato a fermarsi per un brutto infortunio. Le sue qualità non sono però passate inosservate, e dopo l'interesse di Juve e Milan, secondo 'calciomercato.it' anche la Roma si aggiunge alla lista. Il giocatore campano ha una valutazione di circa 10 milioni di euro, e il club giallorosso potrebbe mettere sul piatto anche qualche altro cartellino per ridurre l'esborso economico. Si pensa al giovane Tahirovic, giocatore per cui il ds granata Morgan De Sanctis, ex portiere della Roma, aveva già mostrato un grande interesse. Nelle prospettive del ds ci sarebbe quello di portare il giocatore giallorosso a Salerno, dove potrebbe trovare spazio nell'assetto tattico di Sousa, intenzionato a puntare su centrocampisti giovani e con ampie prospettive di crescita.