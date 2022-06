Roma, per la fascia destra Wan-Bissaka o Bellerin per Mourinho

La Roma è alla ricerca di profili giusti per il reparto arretrato. I movimenti in difesa dipenderanno dalle scelte tattiche di Mourinho

La Roma è alla ricerca di profili giusti per il reparto arretrato. I movimenti in difesa dipenderanno dalle scelte tattiche di Mourinho, a riportarlo è La Gazzetta dello Sport. Nei giorni scorsi è tornato di moda il nome di Senesi. Nelle ultime ore c’è stato un nuovo contatto tra il club e il suo entourage, con una base di accordo che si può trovare intorno ai 2 milioni a stagione. Da trovare, invece, quello con il Feyenoord, che chiede almeno 15 milioni. Cifre a cui la Roma non vuole arrivare. Altre manovre per la difesa riguardano la fascia destra. La Roma segue Wan-Bissaka del Manchester United, ma anche lo spagnolo Bellerin dell’Arsenal. Ha un contratto che scade nel 2023, anche in questo caso per la Roma i 20 milioni che vorrebbero i Gunners sono troppi. Ma si continua a lavorare per capire se ci siano o meno i margini di un prezzo al ribasso.