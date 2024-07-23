La Roma non sta lavorando solamente all'affare Soulé, ma sta pensando anche a come rinforzare la difesa. Stando a quanto riportato da TeamTalk, i giallorossi si sarebbero informati sul centrale classe 1998 Jhon Lucumí. L'ostacolo, però, è rappresentato dal prezzo fissato dal Bologna: servono almeno 25 milioni per convincere i rossoblù, che dopo l'addio di Calafiori in direzione Arsenal non vorrebbero privarsi a cuor leggero anche di un altro centrale come il colombiano. Inoltre, ai giallorossi non si presenta davanti una corsa solitaria, dato che al giocatore, nelle scorse settimane, si erano interessati anche altri club come quelli di Premier League e l'Atletico Madrid. Interesse che, comunque, al momento sembra essere diminuito.