Mercato Roma, per la difesa occhi su Barisic

C’è un nome nuovo per la difesa della Roma: si tratta del terzino dei Glasgow Rangers Torna Barisic. Il terzino sinistro croato è uno dei giocatori più importanti a disposizione di Steven Gerrard: Barisic in questa stagione ha realizzato 13 assist tra campionato ed Europa League, di cui due sono arrivati domenica nel derby vinto in casa del Celtic. Come riporta ‘calciomercato.it’, sul terzino croato hanno messo gli occhi vari club di Premier League, ma anche il Milan e la Roma, che è alla ricerca di un vice Kolarov.