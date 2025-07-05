Il 1° luglio è cominciata ufficialmente la sessione estiva di calciomercato e, messa alla spalle la scadenza UEFA del 30 giugno, il ds Massara è al lavoro per regalare al tecnico Gasperini almeno due colpi prima del raduno in programma il 13 luglio a Trigoria. La trattativa più calda della ultime ore è ovviamente quella con il Flamengo per il trasferimento di Wesley, mentre per la difesa uno dei nomi più graditi è quello di Lucumì. Per il possibile passaggio del difensore colombiano in giallorosso ci sono però due ostacoli, come rivela Il Tempo: la clausola da 28 milioni, che scade però il 10 luglio, e una probabile cessione di Beukema da parte del Bologna, con l'olandese promesso sposo del Napoli. Difficilmente, infatti, i rossoblù si priveranno di due difensori in pochi giorni, ma sviluppi sono attesi nella prossima settimana. Come precisa Il Resto del Carlino, il Bologna ha in mente di trattenere il colombiano e di aprire a una sua cessione tra un anno, trattando nel frattempo prolungamento e adeguamento del contratto. Lucumì ha un contratto in scadenza nel 2026 ma con un'opzione unilaterale a favore del club rossoblù, che entro la fine dell'anno può estendere il contratto ovviamente con il benestare del difensore.