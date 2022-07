Mercato Roma, per la difesa avviati i contatti per Bailly

La Roma è alla ricerca di un nuovo difensore centrale da regalare a Josè Mourinho. Come riportato da Sky, il club giallorosso ha avviato i contatti per Eric Bailly, centrale classe '94 in uscita dal Manchester United. Quella tra l'ivoriano e Mourinho sarebbe una reunion visto che fu proprio lo Special One a volerlo a tutti i costi all'Old Trafford, facendo versare ai Red Devils circa 34 milioni di sterline nelle casse del Villarreal. Come per Zagadou, i dubbi sul suo possibile arrivo a Trigoria riguardano principalmente le condizioni fisiche.