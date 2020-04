Mercato Roma, per il dopo Kolarov si monitora il giovane David Ruiz Montero

La Roma inizia a guardare al futuro, soprattutto per il ruolo di terzino sinistro. Secondo quanto riporta il sito specializzato calciomercato.com il diesse Petrachi e la dirigenza romanista starebbe monitorando con insistenza il giovane esterno spagnolo David Ruiz Montero. Il giovane 2003 è di proprietà del Valencia e attualmente è riuscito a mettersi in mostra soprattutto con la cantera sul palcoscenico della Youth League. Ruiz è soltanto l’ultimo di una grande tradizione di mancini che la società spagnola ha sfornato negli ultimi anni e, alla luce dei suoi 11 gol realizzati nella stagione 2018-2019, dimostra di avere anche spiccate doti in zona offensiva. Con Kolarov che si appresta a spegnere le 35 candeline nel prossimo novembre, David Ruiz potrebbe rappresentare così l’alternativa per il domani romanista.