Mercato Roma, per il centrocampo c’è anche McTominay: lo United fissa il prezzo

Non c'è solo Renato Sanches per il centrocampo della Roma. Come riportato dal quotidiano inglese Daily Express, i giallorossi stanno monitorando con attenzione anche la situazione legata a Scott McTominay. Lo scozzese del Manchester United potrebbe infatti essere il sostituto di Nemanja Matic, accostato recentemente al Rennes nonostante le smentite arrivate direttamente da Trigoria. Sul giocatore c'è anche l'interesse del West Ham ma i Red Devils hanno rispedito al mittente la prima offerta. La valutazione è di circa 40 milioni di euro, cifra che rende al momento molto difficile il buon esito della trattativa.