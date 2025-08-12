Artem Dovbyk vuole rimanere a Roma e convincere Gian Piero Gasperini in maglia giallorossa. Lo rivela Matteo Moretto nel corso di un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. La pista Leeds, una delle squadre che si era fatta avanti per l'attaccante ucraino nelle ultime ore, si è infatti attualmente raffreddata. Dalle parti di Trigoria, inoltre, non sarebbero pervenute offerte per il nuovo numero 9 giallorosso. Dal canto suo Dovbyk, nonostante le voci sui diversi attaccanti accostati alla Roma (Fabio Silva su tutti, che piacerebbe anche al tecnico piemontese), è concentrato sulla Roma, vuole giocarsi tutte le sue chances e convincere la dirigenza e la piazza giallorossa.