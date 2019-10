Mercato Roma, Pastore in partenza: torna di moda la pista cinese

Ancora da definire il futuro nella Capitale di Javier Pastore. Come riporta il sito specializzato calciomercato.com per l’argentino potrebbe tornare di moda l’ipotesi cinese per il mercato di gennaio. Dopo i sondaggi dello scorso inverno alcuni club avrebbero di nuovo mostrato il proprio interesse per il Flaco. La società giallorossa avrebbe dato la sua apertura alla trattativa, ma la decisione finale spetterà al giocatore e al suo entourage, che aspetterà di sapere il tipo di ingaggio proposto al calciatore.