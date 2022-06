Mercato Roma, passi in avanti per Celik: chiusura attesa nei prossimi tre giorni

Giornata movimentata per Tiago Pinto a Milano. Tra i tanti incontri svolti e che si svolgeranno, il general manager portoghese ha portato avanti anche la trattativa per Zeki Celik. Come riportato da Sky, il terzino turco potrebbe sbarcare a Fiumicino nei prossimi due o tre giorni. Roma e Lille sono sempre più vicini all'intesa sul prezzo del cartellino che dovrebbe aggirarsi intorno agli 8 milioni di euro più bonus. L'accordo tra il calciatore e il club giallorosso è stato invece trovato diversi giorni fa.