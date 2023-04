Mercato Roma, passi avanti su N’Dicka

Ci sarebbe una sorta di preaccordo sul trattamento economico e qualcuno parla già di visite mediche, ma per il momento almeno su questo non arrivano conferme

Dopo Aouar, la Roma spinge forte su un altro parametro zero: Evan N’Dicka. Con il difensore è in scadenza con l’Eintracht, secondo quanto riporta calciomercato.com, già ci sarebbe una sorta di preaccordo sul trattamento economico. Ndicka a Francoforte guadagna circa 700 mila euro a stagione, nella Roma ne prenderebbe il triplo. Qualcuno parla già di visite mediche, ma per il momento almeno su questo non arrivano conferme. Vista la probabile partenza di Ibanez il francese avrebbe un posto assicurato da titolare nella difesa giallorossa, un rinforzo di tutto rispetto per Mourinho.