Mercato Roma, ore decisive per Kamara. Ecco dove può giocare con Mou

Ha esordito a 17 anni in una gara europea, è stato tra i capitani più giovani della storia del Marsiglia. E nella Roma può ricoprire due ruoli

Il prezzo è giusto, il profilo pure. E nonostante la giovane età (22 anni) diventerebbe il centrocampista in rosa con più presenze in Champions League alle spalle di Cristante. C’è Boubacar Kamara in pole per far tornare il sorriso a Mourinho e infoltire un centrocampo orfano in questi giorni pure di Darboe e Diawara. I rapporti col Marsiglia sono ottimi e nelle ultime ore i due club si sono parlati sulla possibilità di limare le cifre del riscatto obbligatorio di Pau Lopez e Under (che ammontano a circa 20,5 milioni) anticipando di sei mesi la partenza di Kamara al quale scadrà il contratto a giugno. Una valutazione inferiore ai 10 milioni che però ha ingolosito anche altri club in corsa per il francese. Da convincere, quindi, ora è il ragazzo che ha sempre vissuto col solo obiettivo di diventare una bandiera del suo Marsiglia e che nel club ha tre compagni di squadra come Gerson, Under e Pau che probabilmente non gli tesseranno le lodi della piazza romana. Diversamente, però, di quello che ha sempre fatto Rudi Garcia. Uno dei suoi mentori. Che potrebbe essere decisivo nella sua scelta, oltre a Mourinho si intende.