Mercato Roma, ora Lukaku è più di un sogno: telefonata tra Mourinho e il belga

Sta prendendo sempre più piede la suggestione Lukaku in casa Roma. Se negli scorsi giorni, tutto lasciava presagire ad un classico rumor di mercato, ora la situazione si sta facendo sempre più calda. Secondo quanto raccolto da Teleradiostereo, per cercare di accelerare l'operazione tra i giallorossi e l'attaccante belga, sarebbe intervenuto lo stesso José Mourinho. Infatti, lo Special One e il centravanti del Chelsea hanno avuto dei contatti telefonici nelle ultime ore. È ovvio che il tecnico portoghese stia spingendo molto per l'arrivo di Lukaku che ha sempre considerato tra i più forti: "Penso che sia il grande momento per lui per dire al mondo sono qui e sono uno dei migliori attaccanti in Europa. I due anni in nerazzurro gli hanno dato la fiducia in sé stesso che spesso è mancata. Al Chelsea era ancora un ragazzino, allo United in fase di sviluppo. Con l’Inter è diventato il migliore. È un ragazzo forte fisicamente, ma c’è anche un bambino dentro che ha bisogno di sentirsi importante". Anche Lukaku, che con Mourinho ha condiviso l'esperienza al Manchester United, ha sempre sottolineato come con l'allenatore portoghese non ci siano avversità: "Non abbiamo litigato, abbiamo avuto un buon rapporto lavorativo e personale, perché lui mi ha compreso sia come uomo sia come persona". Chissà che i due non possano ritrovarsi nella Capitale.