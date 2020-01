Mercato Roma, oggi l’incontro tra gli agenti di Januzaj e la Real Sociedad per chiedere la cessione

La Roma sempre alla ricerca di un esterno che sostituisca l’infortunato Zaniolo. I nomi principali sono sempre gli stessi, da Politano e Suso a Shaqiri e Januzaj. In particolare quella relativa al belga della Real Sociedad è una pista che può scaldarsi nelle prossime ore. Come riporta calciomercato.com, l’agente di Januzaj oggi incontreranno il club spagnolo per chiedere la cessione e concordarne i termini. I giallorossi ad ora sono in pole, decisamente più fredda l’opzione Milan.