Mercato Roma, oggi la rescissione del contratto di Riccardi: lo aspetta il Latina

Il classe 2001 è pronto per una nuova avventura dopo anni travagliati. Lo attende la Serie C

La Roma in queste ore sta chiudendo molte operazioni in uscita. Come riportato da Sky, dopo le cessioni ormai praticamente ufficiali di Calafiori e Diawara, con direzione Basilea e Anderlecht, anche Alessio Riccardi dirà addio a Trigoria. Quest'oggi il classe 2001 rescinderà il contratto con il club che lo ha visto crescere ed esordire in Serie A. Ad attenderlo c'è il Latina, squadra che milita in Serie C.