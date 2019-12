Mercato Roma, offerti 15 milioni più bonus al Manchester United per Smalling

Il primo colpo di mercato della Roma, nella prossima sessione invernale, potrebbe essere Chris Smalling. Il difensore inglese è stato preso in prestito da Petrachi negli ultimi giorni del mercato estivo e ora il direttore sportivo leccese vuole acquistarlo a titolo definitivo. Come riporta Nicolò Schira, la Roma ha offerto al Manchester United 15 milioni più 3 di bonus per il cartellino del difensore, ma gli inglesi continuano a chiederne 20. I giallorossi hanno proposto a Smalling un contratto di 5 anni da 3,2 milioni a stagione. Il classe 1989 è sempre più convinto di restare nella capitale, come dimostrano le parole di Fonseca rilasciate a La Gazzetta dello Sport nei giorni scorsi: “ Lui è un grandissimo giocatore, che si è adattato molto bene al calcio italiano. Gli piace stare a Roma e il gruppo gli vuole bene”.